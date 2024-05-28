В Кремле состоялась встреча Президента России с Главой Ингушетии 

Руководитель субъекта доложил главе государства о том, что республике стабильная общественно-политическая и социально-экономическая ситуация, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительстве республики.

Махмуд-Али Калиматов рассказал о том, что субъект стабильно входит в тройку регионов с самой высокой рождаемостью и ожидаемой продолжительностью жизни. В рамках нацпроектов в республике возводятся новые объекты, в том числе школы и детские сады, создаются новые рабочие места.

Также наблюдается рост промышленного производства (почти на 11% в минувшем году), оказывается существенная помощь малому бизнесу (снижена налоговая ставка с 6% до 2%). Инвесторы реализуют ряд проектов, среди которых заводы по производству бытовой химии, очистных сооружений, сжиженного природного газа и другие.

Особое внимание в Ингушетии уделяется семьям участников СВО. Предусмотрены дополнительные меры поддержки самих бойцов, их родных и близких.