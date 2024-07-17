В лесах Джейрахского района Ингушетии ликвидируют очаги тления

Данная работа реализуется совместными усилиями сотрудников Сунженского лесничества и местного лесопожарного центра.

«В верхней части участка по бокам наблюдается тление, частично пострадала корневая система крупных деревьев. К сожалению, оперативный подвоз воды к очагам возгорания затруднен из-за труднодоступности места», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что в настоящее время ситуация находится под контролем. Однако, существует риск того, что при усилении ветра огонь распространится на территории, где лес более густой.

Ранее наше издание сообщало о том, что в горном районе Ингушетии произошли пожары на площади 4 и 5 га соответственно. Причиной этому, скорее всего, послужил высокий уровень пожарной опасности, который сохраняется в регионе в связи с аномально жаркой погодой.