В лесах Ингушетии проводится иммунизация диких животных

«Ранее ветеринарное управление передало 400 доз вышеуказанного препарата. Из них 300 уже разложены в Назрановском, Сунженском м Джейрахском охотничьих участках. В ближайшее время вакцинация пройдет в Малгобекском охотучастке», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, лекарство представляет собой брикет, изготовленный из ингредиентов являющихся лакомством для плотоядных животных. Внутри него имеется капсула с вакциной.

Охотоведы раскладывают вакцину-приманку вручную. Через неделю специалисты проверяют, съедена ли она. Препарат безвреден даже при употреблении нескольких доз одновременно.

Отмечается, что иммунитет у представителей фауны формируется спустя 21 день после вакцинации и сохраняется не менее 1 года.