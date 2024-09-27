В лесах Ингушетии проводится иммунизация диких животных

Рабия Цолоева
Фото:
нейросеть Kandinsky

На территории лесного фонда республики используют вакцину «Рабистав» для иммунизации диких зверей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минприроды.

«Ранее ветеринарное управление передало 400 доз вышеуказанного препарата. Из них 300 уже разложены в Назрановском, Сунженском м Джейрахском охотничьих участках. В ближайшее время вакцинация пройдет в Малгобекском охотучастке», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, лекарство представляет собой брикет, изготовленный из ингредиентов являющихся лакомством для плотоядных животных. Внутри него имеется капсула с вакциной. 

Охотоведы раскладывают вакцину-приманку вручную. Через неделю специалисты проверяют, съедена ли она. Препарат безвреден даже при употреблении нескольких доз одновременно.

Отмечается, что иммунитет у представителей фауны формируется спустя 21 день после вакцинации и сохраняется не менее 1 года.

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