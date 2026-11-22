Прокуратура Магаса добилась восстановления пенсионных прав местной жительницы. Поводом для проверки стало обращение женщины, столкнувшейся с необоснованным снижением выплат, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе проверки было установлено, что в декабре 2022 года размер страховой пенсии по старости заявительницы был неправомерно уменьшен примерно на 2 тыс. рублей.
Суд полностью удовлетворил требования городской прокуратуры, направившей иск. Горожанке не только восстановили прежний размер пенсии, но и перечислили незаконно удержанные средства в размере 153 тыс. рублей.