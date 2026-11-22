В ходе проверки было установлено, что в декабре 2022 года размер страховой пенсии по старости заявительницы был неправомерно уменьшен примерно на 2 тыс. рублей.

Суд полностью удовлетворил требования городской прокуратуры, направившей иск. Горожанке не только восстановили прежний размер пенсии, но и перечислили незаконно удержанные средства в размере 153 тыс. рублей.