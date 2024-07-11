В Магасе чествовали победителей конкурса «Диктант Победы»

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, номинанты были отмечены дипломами и благодарностями Секретаря ИРО партии «Единая Россия» Магомета Тумгоева. А также им вручили наборы книг на историческую и военную тематику.

В качестве почетных гостей на церемонии присутствовали: руководитель РИК ЕР Ибрагим Картоев, мэр Магаса Зайт Орцханов и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев.

Отмечается, что региональными победителями Диктанта Победы стали 5 человек, которые максимально быстро ответили на 25 вопросов исторического теста. Ребята отметили, что вопросы в тесте были довольно сложными, и для его успешного выполнения надо было не только знать хронологию событий Великой Отечественной войны, но и ориентироваться в литературе на эту тему, знать монументы и памятники.

«Участие в патриотических акциях помогает гражданам почувствовать свою причастность к общему благу и вносить свой вклад в развитие общества. Такие мероприятия способствуют единству нации, укреплению общественного духа и формированию позитивной общественной атмосферы», — отметил Ибрагим Картоев.