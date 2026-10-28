В Магасе определили финалистов чемпионата по управлению дронами

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе Федерации гонок дронов региона, в рамках этого этапа ребята демонстрировали навыки управления беспилотными летательными аппаратами на симуляторах.

Как отметил собеседник издания, соревнования потребовали от пилотов концентрации внимания, быстрой реакции и слаженной работы.

Финал чемпионата запланирован на 29 октября. В отличие от предыдущего этапа, участникам предстоит соревноваться на реальных дронах класса 75 мм, что потребует точности и уверенного владения техникой пилотирования.