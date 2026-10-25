По данным ведомства, такие исторические парки становятся важными площадками для образования и просвещения молодежи. Интерактивные экспозиции, экскурсии и познавательные программы делают историю более наглядной, доступной и интересной для подрастающего поколения.

Отмечается, что школьники и студенты региона с нетерпением ждут открытия парка и готовятся принять участие в его познавательной программе. Для них это возможность выйти за рамки привычных занятий, глубже погрузиться в исторические события, расширить кругозор и больше узнать о прошлом своей страны.

В программе: торжественная церемония открытия, выступления творческих коллективов республики, экскурсии по мультимедийной экспозиции и интерактивный турнир «Река времени». Школьники и студенты смогут не только познакомиться с выставкой, но и активно включиться в мероприятия парка. Начало торжественной церемонии в 15 часов.

Мобильный исторический парк «Россия — Моя история» создан Фондом гуманитарных проектов по поручению Президента Владимира Путина на основе экспозиций Патриаршего совета по культуре. Подобные инициативы помогают поддерживать интерес детей и молодежи к отечественной истории, воспитывать уважение к культурному наследию и укреплять связь поколений.

Приглашаются школьники, студенты, жители и гости республики. Посетители смогут познакомиться с мультимедийной экспозицией и открыть для себя новые страницы истории России.