В Магасе полиция пресекла сбыт сильнодействующего вещества 

По данным полиции, 11 ноября текущего года мужчина в сельском поселении Кантышево Назрановского района продал 17 капсул с сильнодействующим веществом «Прегабалин». В тот же день на посту «Алмаз-502» при въезде в столицу региона инспекторы ДПС остановили автомобиль Lada Priora.

В ходе проверки полицейскими и были обнаружены те самые капсулы, которые были направлены в ЭКЦ МВД по республике для проведения исследования.

Злоумышленник, сбывший «Прегабалин», доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении владельца изъятого составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП России (незаконное употребление наркотиков).

По факту сбыта запрещенного в свободном гражданском обороте вещества правоохранителями проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.