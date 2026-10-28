В Магасе проходит IX Общероссийский муниципальный правовой форум

В мероприятии участвуют представители федеральных органов власти, депутаты Государственной Думы и ведущие специалисты в области муниципального и конституционного права.

Ключевая тема: практика внедрения нового федерального закона о местном самоуправлении в рамках единой системы публичной власти. Принятые решения должны способствовать повышению эффективности работы органов МСУ, строгому соблюдению законодательства и учету интересов граждан. Форум призван стать платформой для профессионального диалога и обмена опытом между специалистами из разных регионов, что позволит выработать конкретные предложения по совершенствованию муниципального законодательства.

Мероприятие проходит в «Школе 21» Академии цифрового развития при поддержке администрации Магаса.

Глава Ингушетии, юрист с более чем 40-летним стажем, ранее подчеркнул важность юридического сопровождения работы органов власти. Махмуд-Али Калиматов отметил, что требует от руководителей укреплять юридические службы, привлекать сильных специалистов и не принимать решений без тщательной правовой проработки.

По его словам, сильная юридическая служба является необходимой защитой руководителя и гарантией законности его решений. Руководитель субъекта рассчитывает, что форум в Магасе станет серьезной площадкой для диалога, обмена опытом и выработки предложений, которые помогут органам местного самоуправления работать увереннее, в строгом соответствии с законом и в интересах жителей.