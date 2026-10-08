В Магасе прошел второй этап конкурса художественной самодеятельности СК России

Мероприятие прошло на базе Центра культурного развития города и объединило более 20 участников. Свои творческие способности продемонстрировали представители Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни и Ставропольского края.

Участники выступили в пяти номинациях: «Вокал», «Вокальные коллективы», «Актерское мастерство», «Хореография» и «Хореографическое искусство». Конкурсные номера были представлены в трех возрастных категориях. Выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли представители сферы культуры и искусства.

Перед началом основной программы состязания собравшихся поприветствовали руководитель регионального следственного управления Ахмед Асхабов и министр культуры и туризма Ингушетии Залина Льянова. Ахмед Асхабов пожелал конкурсантам удачи и выразил уверенность, что каждый из них сможет в полной мере раскрыть свои творческие способности. Залина Ульянова в свою очередь отметила, что участие в подобных мероприятиях дает возможность не только побороться за победу, но и получить положительные эмоции от творческого общения.

По итогам второго этапа первое место в номинации «Вокал» заняла учащаяся кадетского класса Следственного комитета России из Ингушетии Виталина Алешковская. Для конкурсного выступления она выбрала песню «Баллада о матери».

«Исполнение Виталины Алешковской было высоко оценено. Представительница Ингушетии продемонстрировала вокальное мастерство, артистизм и выразительность, что позволило ей стать победительницей своей номинации», — рассказал собеседник.

Заключительный этап конкурса состоится в Москве. В финале встретятся представители следственных управлений со всей России и поборются за победу в своих номинациях.

Напомним, данное состязания проводится с 2018 года по инициативе Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В этом году он проходит под символичным названием «В единстве — наша сила!».