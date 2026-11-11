В Магасе проводится семинар по управлению муниципальными финансами 

Главная цель образовательной программы заключается в том, чтобы повысить эффективность управления муниципальными финансами и обучить местные команды использовать дополнительные источники пополнения бюджетов.

Координирует работу семинара советник руководителя субъекта Олег Фурсов. В роли экспертов выступают представители администрации Главы и правительства региона, министерства экономического развития, налоговой службы, Росреестра и кадастровой палаты.

Ключевое внимание уделяется земельно-имущественным отношениям, инвентаризации объектов недвижимости, актуализации сведений в государственных реестрах и поиску дополнительных резервов для роста налоговых поступлений.

По словам Олега Фурсова, в условиях ограниченных бюджетных ресурсов муниципалитетам необходимо максимально эффективно задействовать существующие законодательные механизмы для формирования собственных доходов. Главам администраций важно хорошо разбираться в налоговом законодательстве, выстраивать взаимодействие с предпринимателями и крупными предприятиями, обеспечивать полноту учета объектов налогообложения.

Программа семинара состоит из трех блоков. Теоретическая часть посвящена истории и социально-экономическому развитию Ингушетии. Второй блок охватывает механизмы увеличения налоговых и неналоговых доходов муниципалитетов.

Заключительный этап будет практическим. Участников разделят на четыре рабочие группы, за каждой закрепят представителей федеральных ведомств. На примере выбранных муниципальных образований они проанализируют работу местных органов власти, выявят имеющиеся резервы и оценят возможности укрепления доходной базы.