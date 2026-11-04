В Магасе юным горожанам торжественно вручили паспорта

Для подростков это событие стало знаковым шагом во взрослую жизнь. Заместитель главы администрации столицы республики Ислам Муталиев отметил важность момента, поскольку паспорт символизирует не просто достижение определенного возраста, но вступление во взрослую жизнь с ее правами и обязанностями.

Также юным гражданам передали поздравления от мэра Магаса Мусы Темурзиева. В своем обращении градоначальник пожелал ребятам с гордостью носить звание гражданина России, бережно относиться к родному краю и чтить свои корни.