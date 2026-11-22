Сотрудники отдельного батальона Госавтоинспекции провели очередной профилактический рейд в Малгобеке, задержано 10 автомобилей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.
Всего в ходе мероприятия полицейские пресекли 102 административных правонарушения.
Водители были привлечены к ответственности за управление ТС без прав и соответствующих документов, страхового полиса и с подложными номерами. Также за тонировку, нарушение правил перевозки несовершеннолетних детей и неуплату штрафов.
Управление ГИБДД МВД по региону напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД и призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах.