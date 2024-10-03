В Малгобеке Ингушетии отметили 81-ую годовщину разгрома фашистов в битве за Кавказ

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, участниками мероприятия стали студенты профессиональных образовательных организаций, ставшие победителями творческого конкурса «Нам дороги эти позабыть нельзя», представители администрации и горсовета, юнармейцы, участники «Движения первых».

В завершение акции, активисты возложили цветы к мемориалу «Слава», отдавая дань уважения и почтения всем погибшим в Великую Отечественную войну.

Напомним, свыше пяти тысяч малгобекчан было призвано на фронт. Многие из них сложили свои головы на полях сражений. Малгобекская оборонительно-наступательная операция длилась более 4-х месяцев, кровопролитные бои под городом воинской славы отражены в военной хронике как пример мужества и доблести его защитников.