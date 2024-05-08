В Малгобеке Ингушетии семьям погибших участников СВО оказали продовольственную помощь 

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, продовольственный набор для каждой семьи включал по 50 кг муки и сахара, 5 кг риса, 5 кг макарон, 5 л растительного масла, соки, молоко, печенье, конфеты, чай.

Отмечается, что заместитель мэра Мовсар Садакиев вместе с ответственными сотрудниками администрации посетил семьи и вручил продуктовые наборы.

«Сегодня наши военнослужащие сражаются за безопасность и мир, и мы должны быть готовы поддержать их близких. К семьям бойцов, погибших при выполнении боевых задач, особое отношение. Помощь таким семьям — это наш долг», — отметил градоначальник Мусса Галаев.