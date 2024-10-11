В Малгобеке Ингушетии состоялась церемония посвящения младших школьников в «Орлят России»

Отмечается, что каждому ученику был вручен значок «Орлята России», как символ принадлежности к организации. Ребят со вступлением поздравили гости мероприятия, которые пожелали юным виновникам торжества всегда поддерживать друг друга, любить Родину, быть достойными людьми и гордо нести звание «Орленок России».