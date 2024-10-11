В Малгобеке Ингушетии состоялась церемония посвящения младших школьников в «Орлят России»

В парке на мемориальном комплексе «Слава» Малгобека провели торжественную церемонию принятия обучающихся начальных классов школы-интерната номер 4 в ряды движения «Орлята России».
Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, поздравить ребят пришли муниципальный координатор федерального проекта «Навигаторы детства», представители местного отделения «Движения первых», сотрудники администрации города, депутаты.
«Быть «орлёнком» — это не только честь, но и ответственность», — подчеркнули организаторы мероприятия.
Отмечается, что каждому ученику был вручен значок «Орлята России», как символ принадлежности к организации. Ребят со вступлением поздравили гости мероприятия, которые пожелали юным виновникам торжества всегда поддерживать друг друга, любить Родину, быть достойными людьми и гордо нести звание «Орленок России».