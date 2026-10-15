В Малгобекском районе Ингушетии обновляют более 50 км водопроводных сетей

Об этом в своем Telegram-канале написал Глава Ингушетии, отметив, что на данный момент четыре объекта уже полностью сданы, еще три находятся на стадии завершения. Общий объем финансирования работ превышает 246 миллионов рублей.

По его словам, в сельском поселении Аки-Юрт проведена замена 7,2 км трубопровода на 11 улицах с установкой 14 колодцев и 13 гидрантов. В Вознесенской и селах Средние Ачалуки и Южное сети обновлены полностью. В населенном пункте Инарки готовность объекта составляет 91%, в Пседахе и Зязиков-Юрте 94% и 88% соответственно.

Решение проблем водоснабжения находится на особом контроле. Помимо замены изношенных сетей, республика строит Ассинский водозабор, который станет ключевым элементом системы водоснабжения и будет завершен к 2029 году. Комплексный подход позволяет сократить потери воды.

«Эта работа стала возможной благодаря национальному проекту и поддержке Президента России в решении приоритетного для нашей республики вопроса. Важно, чтобы она давала конкретный результат: чтобы в домах жителей была качественная питьевая вода, и чтобы люди могли рассчитывать на ее стабильную подачу. Решение проблемы водоснабжения требует времени, но двигаться к нему нужно системно, одновременно работая и с действующей инфраструктурой», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.