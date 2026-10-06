В МВД по Ингушетии наградили лучших сотрудников уголовного розыска

В торжественном мероприятии участвовали руководство республиканского МВД, начальники территориальных органов внутренних дел и ветераны ведомства во главе с полковником милиции в отставке Магомедсали Котиевым.

Лучшим оперативникам вручили награды главных управлений уголовного розыска министерства внутренних дел России и МВД по СКФО, также регионального ведомства. Владимир Котов отметил, что работа в уголовном розыске никогда не была простой: оперативник должен быть мужественным, принципиальным, ответственным и дисциплинированным, уметь понимать и преступника, и жертву.

Отдельно министр остановился на роли ветеранов. По его словам, именно им в самые тяжелые годы после распада СССР пришлось бороться с организованной преступностью, когда формировались органы власти новой России, а в только что образованной Ингушетии действовало бандитское подполье, пытавшееся подорвать мирную жизнь в регионе.

Он подчеркнул, что нужно всегда помнить, какой ценой были обеспечены правопорядок и безопасность на улицах городов и сел. Ветеранам уголовного розыска вручили благодарственные письма за многолетнюю службу и активное участие в патриотическом воспитании молодежи.

«Актовый зал министерства сиял сегодня от орденов и медалей на кителях, которые оперативникам в силу специфики службы, нечасто приходится надевать, ярких улыбок профессионалов розыска, польщенных тем, что их большей частью незаметный, хотя и очень важный, труд оценен по достоинству. Поздравляем отличившихся коллег и желаем им новых успехов в службе», — отметили в пресс-службе регионального МВД.