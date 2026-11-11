В МВД по Ингушетии отметили День сотрудника органов внутренних дел 

Поздравить правоохранителей с профессиональным праздником, который отмечается ежегодно 10 ноября, собрались председатель Народного собрания Руслан Гагиев, начальник регионального управления ФСБ России Максим Шевляков, руководитель СУ СКР по республике Ахмед Асхабов, прокурор Ингушетии Андрей Васильченко, начальник управления войск национальной гвардии Магомед Буружев.

Глава республики в своем выступлении подчеркнул, что на сотрудниках МВД лежит ответственность за безопасность граждан, соблюдение законов и уверенность людей в завтрашнем дне. «С 1917 года менялись эпохи, названия и структуры ведомства, но его главная миссия оставалась неизменной: защищать человека и государство», — отметил он.

Махмуд-Али Калиматов также акцентировал внимание на важности социальной поддержки сотрудников МВД, ветеранов и семей тех, кто погиб, исполняя свой служебный долг.

Руководитель министерства внутренних дел по региону генерал-лейтенант полиции Владимир Котов выразил искреннюю благодарность действующим сотрудникам и ветеранам за их службу, отметив важную роль семей в поддержке правоохранителей. Он сообщил, что более 1,6 тыс. сотрудников МВД имеют статус участников боевых действий, среди них — 42 ветерана специальной военной операции, восемь из которых удостоены государственных наград.

Мероприятие завершилось минутой молчания в память о сотрудниках, которые погибли, выполняя свой долг. Также состоялось награждение отличившихся стражей правопорядка.

В своем Telegram-канале Глава Ингушетии вновь подчеркнул, насколько важны профессионализм, мужество, выдержка и ответственность в работе сотрудников органов внутренних дел.

Махмуд-Али Калиматов также поблагодарил Владимира Котова за эффективную организацию работы ведомства, внимание к личному составу и личный вклад в укрепление правопорядка в республике, пожелал всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Особые слова поддержки он адресовал тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, пожелав им стойкости и благополучного возвращения домой.