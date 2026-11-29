На выставке «Золотое слово — Мама» представлены материалы, знакомящие с историей праздника, раскрывающие тему материнства, также вопросы сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей, внимательного и бережного отношения к женщине.

В книгах ингушских поэтов и прозаиков читатель найдет много проникновенных строк, посвященных Матери. В их числе сборники Джемалдина Яндиева, Хамзата Осмиева, Саида Чахкиева, Гирихана Гагиева, Марьям Льяновой, Эсет Манкиевой, Алаудина Эсмурзиева и других авторов. Вниманию читателя предложена также антология «Наьнах дола дош» («Слово о матери»), изданная НБ в 2015 году.

Коллектив Национальной библиотеки желает здоровья и счастья всем матерям.