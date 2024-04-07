В Назрани более 250 семей получили продуктовые наборы в рамках акции «Мехка сагIа»

Мэр города Урусхан Евлоев и руководители административных округов постарались максимально охватить всех нуждающихся. В их число вошли малоимущие и многодетные семьи, семьи в которых воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, пожилые и одинокие люди, а также инвалиды, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отдельное внимание было уделено родным и близким участников СВО, которым оказывается внимание при проведении любых благотворительных мероприятий.

«Я надеюсь, что все жители, получившие помощь, остались довольны», — отметил Урусхан Евлоев.

Напомним, акция проводится с 5 по 8 апреля, поддержку к празднику Мархаш получат 4 тыс. семей.