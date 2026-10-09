В Назрани Ингушетии проводят аудит системы учета электроэнергии 

Одной из приоритетных задач рейдов был контрольный съем показаний приборов учета. Это позволило дополнительно включить в полезный отпуск свыше 1 млн киловатт-часов электроэнергии, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании.

Еще одно ключевое направление — борьба с хищениями энергоресурса. В ходе проверок пресечено 16 фактов бездоговорного потребления. Все нарушители ограничены в электроснабжении, по данным случаям ведутся необходимые процедуры в соответствии с законодательством.

Параллельно энергетики зафиксировали 110 неисправных приборов учета. Из них 25 счетчиков уже заменены на новые, оставшиеся 85 обновят в информационных системах и установят в ближайшие дни.

«Рейды в Назрани стали продолжением комплексного аудита системы учета энергопотребления в республике, — отметил директор филиала „Россети Северный Кавказ“ — „Ингушэнерго“ Кимран Котиков. — Помощь коллег из „Ставропольэнерго“ позволила оперативно отработать внушительный объем — более 70 улиц всего за две недели. Честный учет и ликвидация незаконных подключений напрямую влияют на надежность и качество электроснабжения региона. Проверки будут продолжены и охватят другие населенные пункты».

Энергетики напоминают, что главная цель рейдов — обеспечение надежного электроснабжения республики. Незаконные подключения создают критические перегрузки в сети, из-за чего в домах падает напряжение. Кроме того, самовольные «набросы» на провода и вмешательство в работу счетчиков нередко приводят к технологическим сбоям и пожарам.