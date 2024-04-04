В Назрани переносят воздушные линии электропередач под землю 

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, работы по замене воздушных ЛЭП на кабельные ведутся в рамках проекта благоустройства округа. Отмечается, что около 800 метров провода было заменено по итогам переустройства.

«Администрация Назрани заинтересована в замене воздушных линий на кабельные. Во-первых, КЛ более надежны, потому что проложены в бетонных лотках под землей, имеют большую, чем ВЛ, степень защиты, лучшие эксплуатационные характеристики, не подвержены климатическим воздействиям. Во-вторых, не секрет, что ВЛ выдают электромагнитное излучение, которое так или иначе влияет на человеческий организм, а вот подземная кабельная магистраль подобного воздействия на человека не оказывает», — подчеркнули в муниципалитете.