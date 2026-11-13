В Назрани планируют обустроить новое место для отдыха 

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, участники обхода обсудили на месте, как будет спланировано будущее общественное пространство и как подготовиться к предстоящим работам.

После осмотра Руслан Оздоев указал на необходимые корректировки и раздал соответствующие поручения. Кроме того, решено заасфальтировать улицу Левобережную — тогда обновление территории охватит и удобный подъезд к будущей зоне отдыха.

Реализация проекта стала возможной благодаря тому, что Назрань победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благоустройство намерены закончить до конца следующего года.

Новая зона отдыха в Насыр-Кортском АО продолжит последовательную работу городской команды по благоустройству Назрани. Там появится комфортное пространство, где жители смогут гулять, отдыхать с семьёй и общаться.