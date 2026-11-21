Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, мэр Руслан Оздоев прокомментировал ситуацию и заверил, что вопрос находится в проработке. Для решения проблемы планируется провести замену проводки.

Все необходимые работы должны быть выполнены до 20 декабря текущего года. Таким образом, обращение получило четкие временные рамки для устранения неполадки.

Параллельно в Назрани активно ведутся работы по благоустройству улицы Изумрудной в ЦАО. С этим вопросом к Руслану Оздоеву обратилась мать участника специальной военной операции в ходе приема граждан.

Протяженность улицы Изумрудной превышает 700 метров. Специалисты уже завершили выравнивание нижнего слоя дорожного полотна и сейчас занимаются отсыпкой песчано-гравийной смесью. Ожидается, что все работы будут закончены на следующей неделе.

Для местных жителей состояние дороги — это вопрос не только удобства, но и безопасности. Поэтому так важно, чтобы обращения к властям не оставались без внимания и приводили к реальным изменениям в жизни горожан, отметили в администрации.