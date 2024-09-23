В Назрани пройдут соревнования по тхэквондо к 100-летию государственности Ингушетии

Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани 30 сентября состоятся межрегиональные соревнования по тхэквондо.
Как информировали газету «Ингушетия» в Минспорта республики, это первый турнир такого масштаба по данному виду единоборств в регионе, он будет приурочен к 100-летию государственности Ингушетии.
В соревнованиях планируют принять участие более 150 спортсменов из регионов СКФО и ЮФО. Организаторы мероприятия — Союз тхэквондо Ингушетии совместно с региональным спортивным ведомством при поддержке Дворца спорта «Магас».
Отмечается, что состязания стартуют в 10.00 мск. Торжественное открытие соревнований состоится в 14 часов.