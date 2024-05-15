В Назрани работа по ликвидации стихийных свалок набирает обороты 

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, работа по установке видео камер, начатая летом прошлого года, привела к хорошим результатам.

Отмечается, что жители муниципалитета прекратили выставлять пакеты с мусором у обочин дорог, они активно начали заключать договоры с ресурсными организациями на вывоз и пересмотрели свое неподобающее поведение.

«Подобную работу комиссия планирует проводить и далее по улице Победы и по другим участкам, в том числе по ул. Интернациональная и Гикало», — рассказали в администрации города.