В Назрани работа по ликвидации стихийных свалок набирает обороты 

Административная комиссия Назрани привлекла к ответственности и оштрафовала 23 правонарушителя, которые выставляли мусор на улице Победы.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, работа по установке видео камер, начатая летом прошлого года, привела к хорошим результатам.
Отмечается, что жители муниципалитета прекратили выставлять пакеты с мусором у обочин дорог, они активно начали заключать договоры с ресурсными организациями на вывоз и пересмотрели свое неподобающее поведение.
«Подобную работу комиссия планирует проводить и далее по улице Победы и по другим участкам, в том числе по ул. Интернациональная и Гикало», — рассказали в администрации города.