Перед учащимися выступил помощник руководителя следственного управления по общественно-политической работе Умар Горчханов. В ходе беседы он подробно рассказал школьникам о современных способах вербовки несовершеннолетних, которые используют злоумышленники в социальных сетях и мессенджерах.

Особый акцент был сделан на попытках вовлечения подростков в террористическую, диверсионную и иную противоправную деятельность. Представитель ведомства разъяснил учащимся, как распознать признаки вербовки и какие именно предложения от незнакомцев должны вызывать настороженность. Школьникам также объяснили алгоритм действий в случае поступления подобных сообщений и рассказали, куда можно обратиться за помощью.

Кроме того, Умар Горчханов затронул тему уголовной ответственности за преступления террористической и диверсионной направленности. Он подчеркнул, что участие в такой деятельности влечет за собой серьезные правовые последствия, вплоть до длительных сроков лишения свободы.

Встреча прошла в формате открытого диалога: школьники смогли задать интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы.

Проведение подобных мероприятий играет важную роль в формировании у подрастающего поколения правовой культуры, критического мышления и навыков безопасного поведения в интернет-пространстве. Более подробную информацию о проекте «Выход 31» можно узнать на официальном сайте: https://выход31.рф/, говорится в релизе.