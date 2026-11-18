Спикером мероприятия выступает заместитель руководителя Центра обеспечения безопасности медицинских изделий ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора России, эксперт в области качества медицинской деятельности Диляра Фаязовна Таут.

Ключевая цель семинара, как отмечается, внедрение системного подхода к обеспечению качества и безопасности медицинской помощи. Руководители организаций получат эффективные инструменты управления внутренними процессами, контроля соблюдения установленных требований и своевременного выявления рисков.

Практикующим врачам предложат понятные алгоритмы работы, которые снизят вероятность медицинских ошибок и повысят безопасность пациентов.

Система управления качеством позволяет не только выявлять недостатки в организации медицинской помощи, но и предупреждать их появление, улучшать взаимодействие между подразделениями и обеспечивать единые стандарты работы медперсонала.

Программа обучения рассчитана на три дня очных семинаров на базе поликлиники Назрани, после чего занятия продолжатся в формате вебинаров.

Полученные знания и практические инструменты будут способствовать развитию внутреннего контроля качества, совершенствованию организации и повышению безопасности медицинской деятельности и помощи в учреждениях здравоохранения республики.