В Назрани, Сунже и двух районах Ингушетии началось гиперхлорирование воды 

Сегодня с 12 часов в Назрани и Сунже, Назрановском и Сунженском районах республики стартовали работы по обеззараживанию водозаборов и водопроводных сетей повышенными дозами хлора, сообщили газете «Ингушетия» в региональном правительстве.
Мероприятия проводятся для санитарной обработки сетей и обеспечения эпидемиологической безопасности.
После завершения работ в течение 24 часов не рекомендуется использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи, стирки, купания, умывания и других гигиенических процедур, также для водопоя домашних животных и сельскохозяйственного скота.
Жителям советуют заранее сделать запас питьевой воды из альтернативных источников. После окончания работ нужно открыть краны и сливать воду 20–30 минут: до исчезновения характерного запаха хлора. В течение следующих 24–48 часов воду для питья и готовки можно использовать только после отстаивания и обязательного кипячения.
Жителей населенных пунктов просят отнестись к санитарным мероприятиям с пониманием и передать эту информацию родным, близким и соседям.