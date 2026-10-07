В Назрани, Сунже и двух районах Ингушетии началось гиперхлорирование воды 

Мероприятия проводятся для санитарной обработки сетей и обеспечения эпидемиологической безопасности.

После завершения работ в течение 24 часов не рекомендуется использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи, стирки, купания, умывания и других гигиенических процедур, также для водопоя домашних животных и сельскохозяйственного скота.

Жителям советуют заранее сделать запас питьевой воды из альтернативных источников. После окончания работ нужно открыть краны и сливать воду 20–30 минут: до исчезновения характерного запаха хлора. В течение следующих 24–48 часов воду для питья и готовки можно использовать только после отстаивания и обязательного кипячения.

Жителей населенных пунктов просят отнестись к санитарным мероприятиям с пониманием и передать эту информацию родным, близким и соседям.