В Назрани, Сунже и двух районах Ингушетии началось гиперхлорирование воды 

Хусейн Плиев

Сегодня с 12 часов в Назрани и Сунже, Назрановском и Сунженском районах республики стартовали работы по обеззараживанию водозаборов и водопроводных сетей повышенными дозами хлора, сообщили газете «Ингушетия» в региональном правительстве. 

Мероприятия проводятся для санитарной обработки сетей и обеспечения эпидемиологической безопасности. 

После завершения работ в течение 24 часов не рекомендуется использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи, стирки, купания, умывания и других гигиенических процедур, также для водопоя домашних животных и сельскохозяйственного скота. 

Жителям советуют заранее сделать запас питьевой воды из альтернативных источников. После окончания работ нужно открыть краны и сливать воду 20–30 минут: до исчезновения характерного запаха хлора. В течение следующих 24–48 часов воду для питья и готовки можно использовать только после отстаивания и обязательного кипячения. 

Жителей населенных пунктов просят отнестись к санитарным мероприятиям с пониманием и передать эту информацию родным, близким и соседям.

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