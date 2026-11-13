В Назрановском районе Ингушетии обсудили факт вырубки деревьев в селе Сурхахи 

Глава Назрановского района Мухарбек Аушев провел рабочее совещание с главами населенных пунктов. Одной из основных тем стала ситуация в сельском поселении Сурхахи, где был выявлен факт незаконной вырубки лесных насаждений.
Как информировали газету «Ингушетия» в муниципальном образовании, участники заседания обсудили дальнейшие меры по установлению обстоятельств произошедшего, а также необходимость взаимодействия с профильными и правоохранительными органами.
Кроме того, отдельное внимание было уделено сбору платежей за коммунальные услуги. Главам сельских поселений поручено усилить разъяснительную работу с населением и обеспечить своевременное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями.
Также участники совещания рассмотрели ход работ по замене газопровода в селе Плиево на участке дороги, ведущем к онкологическому диспансеру. Мухарбек Аушев подчеркнул важность качественного и своевременного выполнения работ с соблюдением всех необходимых требований безопасности.
Отмечается, что по итогам мероприятия глава района дал соответствующие поручения главам сельских поселений.