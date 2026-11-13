В Назрановском районе Ингушетии обсудили факт вырубки деревьев в селе Сурхахи 

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципальном образовании, участники заседания обсудили дальнейшие меры по установлению обстоятельств произошедшего, а также необходимость взаимодействия с профильными и правоохранительными органами.

Кроме того, отдельное внимание было уделено сбору платежей за коммунальные услуги. Главам сельских поселений поручено усилить разъяснительную работу с населением и обеспечить своевременное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями.

Также участники совещания рассмотрели ход работ по замене газопровода в селе Плиево на участке дороги, ведущем к онкологическому диспансеру. Мухарбек Аушев подчеркнул важность качественного и своевременного выполнения работ с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

Отмечается, что по итогам мероприятия глава района дал соответствующие поручения главам сельских поселений.