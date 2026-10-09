В Назрановском районе Ингушетии обсудили вопросы контрактной службы

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в рамках обсуждения собравшиеся оценили текущие результаты и наметили шаги для усиления разъяснительной работы с местным населением.

По завершении совещания глава района Мухарбек Аушев поставил перед участниками заседания конкретные задачи. Все принятые решения были внесены в протокол. Отдельно отмечено создание районной комиссии по противодействию распространению наркотиков.

Отмечается, что работа в этом направлении ведётся систематически и находится под строгим контролем.