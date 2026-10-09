В Назрановском районе Ингушетии обсудили вопросы контрактной службы

В администрации Назрановского района прошла встреча с главами сельских поселений. Основное внимание уделили организации набора граждан в добровольческий отряд «БАРС», условиям поступления на службу по контракту, а также мерам по борьбе с наркоманией и предупреждению правонарушений среди молодёжи.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в рамках обсуждения собравшиеся оценили текущие результаты и наметили шаги для усиления разъяснительной работы с местным населением.
По завершении совещания глава района Мухарбек Аушев поставил перед участниками заседания конкретные задачи. Все принятые решения были внесены в протокол. Отдельно отмечено создание районной комиссии по противодействию распространению наркотиков.
Отмечается, что работа в этом направлении ведётся систематически и находится под строгим контролем.