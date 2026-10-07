В Назрановском районе Ингушетии повышают правовую грамотность подростков

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, особый акцент был сделан на обязанностях родителей и детей, а также на том, к каким последствиям может привести их невыполнение. Участникам встреч раздали тематические буклеты, содержащие полезные советы и пояснения по каждой обсуждаемой теме.

Организация подобных профилактических мероприятий помогает повышать правовую грамотность подростков, снижать риск совершения правонарушений и воспитывать у молодых людей осознанное отношение к своим действиям.