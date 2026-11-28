Мероприятие в районном ДК объединило представителей муниципалитета, творческих работников и жителей. Особое внимание было уделено матерям, чьи сыновья погибли при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального отделения партии.

В рамках праздничной программы зрителям были представлены вокальные и хореографические номера, театральная постановка, выступления заслуженных артистов республики. Свое творчество также продемонстрировали юные участники художественных коллективов. В фойе Дома культуры была организована выставка детских рисунков и изделий декоративно-прикладного искусства.

С поздравительными словами к матерям обратились секретарь отделения «ЕР» в Назрановском районе Идрис Экажев, художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ася Абдурзакова и начальник социального отдела администрации Назрановского района Мадина Сагова.

Одним из самых трогательных моментов стало вручение воспитанниками кружков декоративно-прикладного искусства памятных открыток, изготовленных своими руками. Кроме того, матерям погибших участников СВО были переданы почетные грамоты и памятные подарки в знак признательности за их материнский подвиг и стойкость.