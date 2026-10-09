В Назрановском районе Ингушетии рассмотрели 32 материала в отношении родителей

Павел Цороев
Фото:
администрация Назрановского района РИ

В администрации Назрановского района под председательством заместителя главы района Тимерлана Измайлова состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, участники заседания рассмотрели 32 административных материала в отношении родителей и законных представителей. По итогам разбирательства всем вынесены предупреждения и проведены разъяснительные профилактические беседы.

Отмечается, что по двум административным протоколам принято решение организовать комиссионный выезд на место проживания семей, чтобы детально оценить жилищно-бытовые условия и разобраться в ситуации.

Комиссия
Заседание
Назрановский район