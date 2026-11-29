Экспозиция посвящена наследию филолога и общественного деятеля, которого называют патриархом русской культуры, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе НБ.

Отмечается, что Дмитрий Лихачев не только совершил фундаментальные открытия в изучении древнерусской литературы и искусства, но и стал примером нравственного служения культуре, сформировав образ русского интеллигента.

На протяжении всей жизни ученый, которого также называют «совестью нации», активно защищал культурное наследие и спасал от разрушения уникальные памятники архитектуры. Благодаря его выступлениям, статьям и письмам удалось предотвратить развал многих музеев и библиотек.

Отдельно в Национальной библиотеке напомнили личное участие Дмитрия Сергеевича в защите прав репрессированных народов, в том числе ингушей.

На выставке представлены труды академика, среди них: «Заветное», «Смеховой мир Древней Руси», «Текстология на материале русской литературы X–XVII веков», «Историческая поэтика русской литературы» и другие издания.

Приглашаем посетить выставку. Ее материалы будут полезны и интересны как специалистам, так и всем, кто хочет больше узнать о жизни, научной и общественной деятельности этой выдающейся личности, говорится в релизе.