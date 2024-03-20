В незаконном теплоснабжении многоквартирных домов уличили предпринимателя в Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел, в незаконной деятельности подозревается руководитель организации, деятельность которой связана с эксплуатацией опасных производственных объектов. Между тем, для этого необходимо соответствующее разрешение.

Отмечается, что в результате указанной деятельности предприниматель с 1 января прошлого года по 6 марта текущего незаконно извлек доход на сумму более 3,6 млн рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК России (незаконное предпринимательство).