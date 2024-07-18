В парламенте Ингушетии чествовали призера первенства Европы U-17 по борьбе Асланбека Костоева

Павел Цороев
Фото:
НС РИ

В парламенте Ингушетии чествовали серебреного призера первенства Европы U-17 по греко-римской борьбе в Сербии Асланбека Костоева и его тренера Ислама Хамхоева. 

Как сообщили газете «Ингушетия» в законодательном органе республики, юный чемпион рассказал депутатам о своих достижениях в спорте и планах на будущее. 

Спикер Народного Собрания Магомет Тумгоев вручил Асланбеку Благодарность за достигнутые высокие показатели и пожелал удачи в будущих достижениях. Также он заверил юного атлета, что будет следить за его карьерой и оказывать возможную поддержку.

Отмечается, что Костоев является воспитанником клуба «Ади Ахмад» и представлял Россию в весовой категории до 45 килограммов. 

В настоящее время ингушский борец классического стиля проводит усиленные тренировки и готовит себя к первенству мира по борьбе, которое будет проходить в иорданском Аммане. 

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