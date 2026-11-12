В парламенте Ингушетии наградили лауреата педагогического конкурса Айну Бадиеву

Вице-спикер парламента Аза Хашиева и депутат Магомед Дарсигов вручили ей Почетную грамоту парламента за добросовестный труд и успехи в образовании, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе законодательного органа.

Айна Бадиева уже 18 лет преподает русский и ингушский языки в 15-й школе сельского поселения Средние Ачалуки Малгобекского района и является заместителем директора. На конкурсе она получила награду «За вклад в развитие методических материалов по родному языку и литературе».

Педагог отметила, что главная миссия конкурса: поддерживать языковое и культурное многообразие России, популяризировать опыт учителей родных языков. В этом году в состязании участвовали не только учителя, но и воспитатели детских садов, реализующие программы на родном языке.

Открытие конкурса совпало с Днем языков народов, который отмечался в России впервые 8 сентября этого года. В течение пяти дней 85 учителей и 46 воспитателей представляли свои педагогические подходы. В рамках программы «Методическая мастерская» и «Урок» Айна Бадиева выбрала произведение народного поэта Джамалдина Яндиева «Со ваьча лоамашка...» («В горах, где я родился...»), ярко продемонстрировав красоту республики и глубину ингушской литературы.

«Урок — это не просто возможность передать учащимся грамматические правила, но желание привить детям любовь к родной речи, погрузить их в мир поэзии и научить строить живые диалоги», — подчеркнула учительница.

Аза Хашиева поблагодарила педагога за бережное отношение к родному языку. «Вы не просто учите предмету, но и прививаете ценностное отношение к тому, что дорого нашему народу. Спасибо за то, что так интересно подаете материал и помогаете детям открыть для себя красоту ингушского языка и литературы», — поблагодарила гостью вице-спикер.