В парламенте Ингушетии обсудили формирование нового состава Избиркома региона

Как информировали газету «Ингушетия» в законодательном органе региона, центральной темой стало создание нового состава Избирательной комиссии республики. Согласно федеральному закону о гарантиях избирательных прав и региональному закону о системе избирательных комиссий, формируется состав из 12 членов с решающим голосом.

Назначение шести членов осуществляет Глава республики, еще шести — Народное собрание. Обновление происходит на основе предложений от политических партий, допущенных к распределению мандатов в Госдуме и региональном парламенте, а также от других объединений, муниципальных образований, предыдущего состава избирательной комиссии и ЦИК России.

Предложения направляются Главе или в Народное собрание. Кандидаты должны соответствовать требованиям статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, а полномочия выдвинувших их организаций подтверждаются документально.

По завершении обсуждения Руслан Гагиев дал поручение ответственным структурам запустить необходимые процедуры для формирования комиссии.