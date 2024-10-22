В парламенте Ингушетии обсудили сохранение и развитие культурной среды республики

Как сообщили газете «Ингушетия» народные избранники, участники заседания рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности творческих союзов художников и сложности, с которыми сталкиваются сообщество мастеров изобразительного искусства.

Отмечается, что в республике отсутствует выстроенная система образования для художников, нет профессионального училища, профильного факультета в вузе.

«Это значимая проблема. Такое состояние дел в данной сфере не позволяет молодежи пополнять ряды Союза художников», — подчеркнули участники совещания.