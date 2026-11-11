В поликлинику Назрани поступил современный цифровой рентген-аппарат 

Аппарат рассчитан на широкий спектр исследований: от органов грудной клетки до костей и суставов. Цифровые снимки отличаются высокой детализацией, что позволяет врачам своевременно выявлять заболевания, уточнять диагнозы и отслеживать результаты лечения.

Специалист может масштабировать изображение и менять его контрастность для более тщательного изучения нужных участков. Результаты сохраняются в электронном виде и при необходимости передаются другим врачам.

Особую ценность новое оборудование представляет для диагностики болезней органов дыхания. С его помощью можно распознать признаки пневмонии, туберкулеза, хронических заболеваний легких, также изменения, требующие дополнительного обследования.

В ведомстве напомнили, что вышеназванная программа предусматривает оснащение поликлиник и больниц современной техникой и создание условий для качественной медицинской помощи. Благодаря этому диагностические возможности учреждений расширяются, а жители республики получают доступ к современным обследованиям по месту обращения.