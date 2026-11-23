Там отметили, что поддержка столицы республики — это шанс познакомить всю страну с самобытной культурой ингушского народа, его многовековой историей, традициями и современной жизнью субъекта. Принять участие в голосовании могут пользователи с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги».

Важно то, что отдать свой голос можно сразу за пять городов, поэтому даже те, кто уже поддержал других участников, могут выбрать Магас, пройдя по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/cultural-capital/contest/134/.

«Поддержим город и поможем представить культуру Ингушетии на всероссийском уровне», — призвали жителей в кабинете министров.