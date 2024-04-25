В районе башенного комплекса «Хайрах» в горной Ингушетии обнаружено более 70 ОКН

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона, в рамках проведенного обследования выявлены 73 объекта культурного наследия, находящиеся в аварийном или руинированном состоянии.

«В числе найденных построек 14 башен, одна из которых боевая и 13 жилых. Также обнаружены 5 усыпальниц, 48 стел и различные руины», — подчеркнул наш собеседник.

Напомним, что проект по выявлению и реконструкции ОКН в республике реализуется благодаря финансовой поддержке благотворительных фондов «Сафмар» и «Возрождение».

Ранее наше издание информировало о том, что не так давно исследовательские работы также стартовали на территории башенного комплекса «Гаркхе».