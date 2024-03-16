В салоне иномарки в Ингушетии полицейские обнаружили 48 бутылок поддельного алкоголя

Сотрудники ППС заметили на улице Джабагиева города неоднократно привлекавшегося к уголовной и административной ответственности гражданина, который выгружал из Toyota Camry алкогольную продукцию для дальнейшей реализации.

Всего правоохранители изъяли из салона иномарки 48 полулитровых бутылок контрафактной водки под названием «Тундра» и «С серебром» в четырех картонных коробках.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данному факту полицией проводится проверка.