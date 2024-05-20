В Санкт-Петербурге в Доме национальностей представили старинное женское ингушское одеяние

Как сообщили газете «Ингушетия» в Полпредстве республики в СЗФО, мероприятие было приурочено к 100-летнему юбилею образования ингушской государственности.

С приветственными словами к участникам данного события выступили заместитель Председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Дуршляков Андрей, директор Дома национальностей СПб Карлов Александр, полномочный представитель Республики Дагестан в СПб и Ленобласти Гасанов Гасан и депутат МО «Оржицкое сельское поселение» Ломоносовского района Ленобласти Гадаборшев Мухмад.

Спикеры подчеркнули важность такого мероприятия и пожелали плодотворной работы в этом направлении присутствующим и автору данного проекта.

Отмечается, что с большим вниманием был выслушан доклад аспиранта КБНЦ РАН Халухаевой Алёны, научным руководителем которой является заведующая отделом этнографии Кавказа МАЭ РАН (Кунсткамера), доктор исторических наук Албогачиева Макка.

Все участники презентации отметили красоту и великолепие женского национального костюма, а также высказали пожелания, чтобы такого рода научно-популярные мероприятия проводили почаще на площадках Дома национальностей Северной столицы.

Большую помощь в организации данного мероприятия оказал член Правления МРОО «ИКЦ «Таргим» Султыгов Алихан. Модератором стал Председатель Правления МРОО «Ингушский культурный центр «Таргим» — Хаутиев Юнус.