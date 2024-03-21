В селе Барсуки Ингушетии возводится ФОК в рамках нацпроекта

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минстрое региона, в настоящее время выполнены в полном объеме следующие виды работ: срезка растительного грунта, земляные работы, заливка фундамента.

На 70 процентов осуществлен монтаж металлоконструкций. Строительные работы выполняет ООО «Экострой». Стоимость контракта — 160 млн руб. Готовность объекта соответствует отметке в 15%.

Отмечается, что ФОК возводится на участке 0,5 га. Объект должен быть введен в эксплуатацию до конца нынешнего года.