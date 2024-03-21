В селе Барсуки Ингушетии возводится ФОК в рамках нацпроекта

Ибрагим Цороев
Фото:
пресс-служба Минстроя Ингушетии

В сельском поселении Барсуки Назрановского района продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках реализации национального проекта «Демография». 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минстрое региона, в настоящее время выполнены в полном объеме следующие виды работ: срезка растительного грунта, земляные работы, заливка фундамента. 

На 70 процентов осуществлен монтаж металлоконструкций. Строительные работы выполняет ООО «Экострой». Стоимость контракта — 160 млн руб. Готовность объекта соответствует отметке в 15%.

Отмечается, что ФОК возводится на участке 0,5 га. Объект должен быть введен в эксплуатацию до конца нынешнего года.

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