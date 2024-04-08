В селе Джейрах Ингушетии начаты работы по установке очередного очистного сооружения

Ибрагим Цороев
Фото:
администрация Джейрахского района

В горном сельском поселении Джейрах стартовали работы по установке очистного сооружения, предназначенного для местной мечети, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Джейрахского района. 

Отмечается, что данная конструкция в целом улучшит экологическую ситуацию в населенном пункте.

Аналогичные сооружения установлены в сельском медресе, администрациях, ФОКе.

По словам представителей властных структур района, установкой и обслуживанием очистного оборудования занимается специализированная организация «РОС».

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