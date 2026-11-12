В селе Экажево Ингушетии обнаружена большая свалка автомобильных покрышек 

Павел Цороев
Фото:
пресс-служба администрации Назрановского района

В сельском поселении Экажево зафиксирован случай складирования шин от автомобилей без соответствующего разрешения, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики. 

На участок вблизи улицы Осканова выехали заместитель руководителя районной администрации Бекхан Гагиев и глава сельского поселения Экажево. Там ими было обнаружено скопление покрышек. 

В процессе выезда произведён осмотр территории, а размещение шин без санкции подтверждено документально. По итогам проверки оформлен протокол о совершении административного правонарушения. Вопрос о применении нужных мер к владельцу земельного участка, где найдены шины, будет проработан администрацией района вместе с администрацией сельского поселения. 

Помимо этого, в скором времени планируется провести дополнительную проверку. К ней привлекут уполномоченные органы и специалистов соответствующего профиля. В ходе обследования оценят, как размещённые шины могут повлиять на окружающую среду и здоровье граждан, а также определят меры для устранения выявленного нарушения.

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