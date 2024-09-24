В селе Экажево прошел турнир по бильярду к 100-летию государственности Ингушетии

Как информировали газету «Ингушетия» в муниципальном образовании, в состязаниях приняло участие около 70 уверенных любителей с хорошими навыками игры со всех уголков республики. Напряжение и накал борьбы не снижались в течение всего времени. Игроки показали меткость, точность и строго выверенный расчет.

Победителей турнира наградили грамотами и ценными призами, в числе которых были мобильные телефоны и телевизор. Особо отличившиеся получили денежные вознаграждения в размере 10 тыс. рублей.